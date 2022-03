Il Comune organizza la “Giornata della trasparenza”: appuntamento alla sala Tirreno

Venerdì 24 marzo, alle 17, nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/a, l’amministrazione comunale organizza la “Giornata della trasparenza – La cultura della legalità: l’impegno del Comune di Follonica”. Il pomeriggio è legato a “Orizzonti di giustizia”, la serie di incontri organizzati in occasione della XXVII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.

La “Giornata della trasparenza” rappresenta un’occasione volta a presentare le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e innovazione, con uno sguardo anche sulla dimensione del benessere organizzativo quale elemento complementare nella cultura della legalità. Saranno presenti il sindaco Andrea Benini, il segretario generale Michele D’Avino, responsabile anti corruzione del Comune di Follonica e il prefetto di Grosseto Paola Berardino.

Si potrà accedere all’evento solo con green pass e mascherina ffp2.