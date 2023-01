Giornata della Memoria: i bambini e le bambine della scuola primaria ricordano le vittime dell’Olocausto

Non dimenticare è un dovere. Ma anche un diritto. Soprattutto per le giovani generazioni.

Perché ricordare vuol dire mantenere fissi nella memoria certi avvenimenti, e con essi certi valori. Diventa quindi fondamentale che il ricordo di Auschwitz non svanisca mai. Lo hanno capito i bambini e le bambine delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Cimarosa” di Follonica, che, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, hanno organizzato, nel giardino del loro plesso, un momento di riflessione collettivo tra passato, presente e futuro per onorare le oltre 6 milioni di vittime della Shoah. Un viaggio nella memoria, quello delle alunne e degli alunni di “Cimarosa”, fatto di letture di poesie di giovani deportati nei campi di sterminio – come Pavel Friedman e Anne Frank – e di balli della tradizione ebraica sulle note di una canzone che ricorda l’importanza dell’essere giusti.

“Se conosciamo il bene e scegliamo di compierlo, senza far del male al prossimo – dichiarano i bambini e le bambine di Cimarosa -, il cammino di ognuno di noi sarà semplice e felice, in questo modo potremo fiorire, crescere insieme e non dimenticare”.

“La Shoah – aggiungono le insegnanti delle classi quarte e quinte – non dovrà mai diventare una semplice riga nei libri di storia. Auschwitz è l’estrema conseguenza dei pregiudizi, del razzismo, dell’intolleranza. Di dottrine subdole e insidiose che la scuola ha il dovere di debellare. E lo deve fare con il lavoro di ogni giorno”.

Al cancello della scuola sono inoltre stati appesi alcuni cartelloni con disegni che inneggiano alla pace e la sagoma a grandezza naturale di un “pigiama a righe” – l’indumento tradizionalmente indossato dagli internati nei campi di concentramento – che ricorda come la brutalità nazista sia passata anche dal minare la personalità degli individui.