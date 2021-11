“Giornata dei funghi”: torna l’iniziativa organizzata dal Museo di storia naturale

In pieno autunno è ormai una tradizione. È la “Giornata dei funghi” organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura, che ogni anno – salvo le inevitabili complicazioni dovute alla pandemia – richiama un gran numero di appassionati di questi prodotti di stagione.

L’appuntamento è per sabato 20 novembre, dalle 10 alle 17: si comincia con la teoria nella sala conferenze del museo, nella sede di strada Corsini 5 a Grosseto, con l’esperta Claudia Perini, docente dell’Università di Siena, ormai abituale partner dell’iniziativa. Seguirà il trasferimento alla Tenuta di Paganico, dove i partecipanti potranno gustare specialità locali a base di funghi; infine, per concludere la giornata, sempre all’interno della tenuta, è in programma un’escursione guidata alla scoperta delle varie specie, con il supporto degli esperti.

L’evento è a pagamento e per partecipare è necessaria la prenotazione, cliccando sulla sezione “Eventi” del sito web del Museo di storia naturale della Maremma. Per informazioni è possibile chiamare il museo, al numero 0564.488571.