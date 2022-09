“Giornata degli Etruschi”: danza e accessibilità protagoniste al Museo archeologico

Proseguono in questa seconda metà di settembre le occasioni per visitare il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, dove la mostra “A tempo di danza. in armonia, grazia e bellezza. Dalle meraviglie del Museo archeologico nazionale di Napoli alle opere di Antonio Canova, ‘figlie del cuore'”, resta in esposizione fino al 6 novembre.

Domani, martedì 20 settembre, è la prossima data da segnare in agenda.

In occasione della “Giornata degli Etruschi”, promossa e finanziata dal Consiglio regionale della Toscana, protagoniste al MuVet saranno infatti la danza e l’accessibilità. Sarà il progetto “Tactum” a portare in scena, nella suggestiva cornice della mostra, la performance “A tempo di Danza. Un percorso senza confini nella bellezza fra antico e contemporaneo”.

“Tactum” è un originale progetto performativo e laboratoriale, a cura di Agnese Lanza e Giuseppe Comuniello, concepito per persone vedenti e non vedenti come esperienza tattile, formativa ed estetica. Nei due appuntamenti nel pomeriggio di domani, alle 17.00 e alle 18.30, saranno una danzatrice vedente e un danzatore non vedente ad esibirsi nella “Sala della Danza” e, attraverso l’esperienza tattile dell’opera d’arte, a trasformarsi con il movimento in un’estensione della stessa.

Ancora una volta il Museo mette al centro della sua attività l’accessibilità totale dell’archeologia e dell’arte e, per restituire a un pubblico quanto più possibile ampio le idee universali di bellezza, grazia e armonia che la mostra di quest’anno evoca e augura per tutti, senza distinzioni né barriere di alcun tipo, nasce inoltre l’idea, premiata dal finanziamento della Regione Toscana, di raccontare i temi dell’esposizione tramite un quaderno accessibile a vedenti e non vedenti, che, in corso di realizzazione, coniugherà in un unico “libro” la scrittura in nero, in braille/a rilievo e figure bi/tridimensionali.

Sabato 24 settembre, inoltre, dopo lo straordinario successo riscontrato lo scorso 2 luglio, saranno le allieve della scuola “Arte Danza” di Castiglione della Pescaia a tornare protagoniste, in un momento di rinascita e di riapertura delle scuole di danza, settore particolarmente penalizzato dalla pandemia.

“Arte Danza” di Castiglione della Pescaia ha abbracciato con forza e entusiasmo l’occasione di calcare questo palcoscenico d’eccezione eleggendolo a luogo di espressione dell’anima danzante delle proprie allieve. Così, con le coreografie di Eva Tondi ed Alessandra Taviani, la performance del 24 settembre fonderà tecnica e arte, instaurando un dialogo diretto e privilegiato con le straordinarie “ospiti” della mostra: la Danzatrice di Ercolano dal Museo archeologico nazionale di Napoli e la Danzatrice con le mani sui fianchi di Antonio Canova dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara.

La Sala della Danza si trasformerà così in un portale spazio temporale in cui l’energia e l’armonia del corpo di ballo in movimento si fonderanno con la bellezza e la grazia delle statue antiche. L’appuntamento è dalle 17.00 con l’alternarsi di performance di danza e brevi visite guidate a cura dello staff.

Entrambi gli eventi sono gratuiti. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0564.927241 oppure 0564.948058 (dal martedì alla domenica, nelle ore di apertura del museo) o alla mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.