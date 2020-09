“Giornata degli Etruschi”: Massa Marittima ricorda l’archeologo Giovannangelo Camporeale

Il Comune di Massa Marittima, nell’ambito del programma di eventi della “Giornata degli Etruschi” realizzata con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, ha organizzato sabato 26 settembre, con inizio alle 11, presso il sito archeologico del lago dell’Accesa, la sesta giornata in onore di Giovannangelo Camporeale, professore emerito di Etruscologia e Antichità italiche all’Università di Firenze, scomparso nel luglio 2017 e che tanto ha dato a Massa Marittima e alla Maremma.

Il tema centrale della quarta edizione delle “Giornate”, organizzate ogni anno per ricordare la figura di questo grande studioso che ha diretto per quasi trent’anni gli scavi nell’abitato etrusco scoperto sulle rive del lago dell’Accesa, rendendo possibile la nascita del Museo archeologico che porta il suo nome, sarà la presentazione del volume degli atti del convegno che si svolse lo scorso anno in occasione della terza “Giornata”, sul tema “La mitologia figurata degli Etruschi. Nuove ricerche”.

Un convegno dove i più importanti etruscologi italiani fecero il punto sullo stato della ricerca archeologica nella raffigurazione del mito in Etruria, tema caro a Camporeale. Questo evento rientra nel programma voluto dall’amministrazione comunale per rendere permanente un’occasione annuale d’incontro e studio in onore del professore con la partecipazione a Massa Marittima di studiosi, allievi e colleghi dell’etruscologo.

Con la collaborazione scientifica del professor Stefano Bruni dell’Università di Ferrara, curatore della collana Musai della casa editrice Ets, che ha pubblicato i precedenti volumi di atti, si è deciso di realizzare un convegno ogni due anni, presentando nell’anno successivo ad ogni convegno il volume di atti. A questo scopo è stato individuando un comitato scientifico che avrà il compito di proporre il tema su cui gli studiosi porteranno comunicazioni ai convegni biennali, e coinvolgere studiosi, studenti e ricercatori di Università e istituti di ricerca nel campo dell’etruscologia.

Hanno dato la loro adesione a far parete del comitato scientifico (in ordine alfabetico): Luciano Agostiniani, dell’Università di Perugia; Biancamaria Aranguren, archeologa, ex funzionario della Soprintendenza archeologica di Grosseto; Stefano Bruni, dell’Università di Ferrara; Stefano Casciu, direttore del Polo museale della Toscana; Luigi Donati, Lucumone dell’Accademia etrusca di Cortona; Stefano Giuntoli, di Camnes, Firenze; Adriano Maggiani, vice presidente dell’Istituto nazionale di studi etruschi e italici; Matteo Milletti, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo; Andrea Pessina, ex soprintendente di archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo; Giuseppe Sassatelli, dell’Istituto italiano di studi etruschi e italici, che avrà il ruolo di presidente.

Il programma della giornata di sabato prevede i saluti istituzionali del sindaco Marcello Giuntini, dell’assessore alla cultura Irene Marconi e del direttore dei musei di Massa Marittima Roberta Pieraccioli. Seguiranno gli interventi di Luigi Donati, Lucumone dell’Accademia etrusca di Cortona, Adriano Maggiani, vicepresidente dell’Istituto nazionale di studi etruschi e italici, Matteo Miletti, funzionario di zona della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Siena Grosseto e Arezzo di Stefano Bruni dell’Università di Ferrara.

La presentazione del volume degli atti sarà a cura di Laura Maria Michetti, docente di etruscologia all’Università La Sapienza di Roma.

Dalle 14.30 fino alle 16.30 sarà organizzata una visita guidata nel sito etrusco del lago dell’Accesa, sia per la parte archeologica, con l’etruscologo Stefano Giuntoli, sia per la parte naturalistica, con l’esperto Marco Porciani, guida ambientale del Parco delle Colline Metallifere. Con l’occasione sarà inaugurato l’intervento di riqualificazione portato avanti dal Comune sulle rive del lago grazie al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale tramite un bando di Far Maremma.

Date le misure di sicurezza anti Covid-19, la partecipazione all’incontro e alla visita successiva avverrà solo su prenotazione. I posti sono limitati, per prenotare tel. 0566906525, e-mail museimassam@coopzoe.it.

Ma le iniziative per ricordare Camporeale non si fermano qui. Domenica 27 settembre le visite guidate all’area archeologica del lago dell’Accesa proseguono alle 9.30, alle 15 e alle 16.30 con le guide della cooperativa Zoe, con sosta e degustazione di prodotti del territorio presso il punto di ristoro il Melosgrano. Si tratta di visite a pagamento sempre con prenotazione obbligatoria, al numero 0566.906525 o all’indirizzo e-mail museimassam@coopzoe.it .

In caso di maltempo, la presentazione degli atti si terrà nella biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, in piazza XXIV Maggio, agli stessi orari.

Informazioni: www.museidimaremma.it.