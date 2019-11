Scarlino celebra la giornata contro la violenza sulle donne: monologo in Consiglio comunale

L’amministrazione comunale di Scarlino celebra la Giornata contro la violenza sulle donne durante il Consiglio comunale di giovedì 28 novembre. Sarà la voce di un’attrice, Benedetta Rustici, a ricordare le donne che hanno perso la vita a causa di uomini violenti, attraverso un testo dedicato proprio alla violenza contro le donne, tratto da un monologo dell’attrice Paola Cortellesi, presentato nel corso di una trasmissione Rai da lei condotta con Laura Pausini nel 2016.

«Abbiamo scelto di celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne – dicono il sindaco Francesca Travison e l’assessore alle Pari opportunità, Silvia Travison – in un modo particolare, che pensiamo adatto a ricordare le donne uccise da uomini crudeli, fenomeno purtroppo attuale, per sostenere chi sta vivendo un momento difficile e per amplificare un messaggio che ancora oggi non fa parte della cultura comune».

L’appuntamento con la lettura di Benedetta Rustici è fissato subito dopo l’apertura del Consiglio comunale di giovedì 28 novembre.