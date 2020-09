Verso le Regionali: anticipato l’orario del comizio di Giorgia Meloni

Tutto è pronto per l’atteso intervento da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si terrà a Grosseto, sabato 5 settembre, alle 17.30, nella centralissima piazza Dante. L’intervento sarà anticipato di mezz’ora rispetto a quanto già comunicato precedentemente.

“Tutto è stato curato nei minimi particolari – dichiara Bruno Ceccherini, commissario provvisorio di Fratelli d’Italia Grosseto che ha curato tutta l’organizzazione e la programmazione dell’evento -. Abbiamo dovuto organizzare tutto a tempo di record, dall’allestimento del palco, al servizio di sicurezza, che sarà composto da più di 25 addetti, alla contingentazione degli accessi alla zona davanti al palco, alla quale saranno ammesse solamente persone che dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, tutto questo per rispettare la normativa anti-Covid“.

“L’arrivo di Giorgia Meloni, per Fratelli d’Italia Grosseto – conclude Bruno Ceccherini –, è un evento di portata nazionale che dimostra ancora una volta che la destra in Maremma è forte ed e presente in tutto il territorio provinciale“.