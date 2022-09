Una nuova pediatra in paese: ecco le modalità per la sua scelta

La Asl Toscana sud est ricorda agli utenti che dal primo settembre, nell’area grossetana (Castiglione della Pescaia, Grosseto e Scansano), è stata assegnata una nuova pediatra, la dottoressa Giorgia Inchingolo, con ambulatorio a Castiglione della Pescaia, in via Mazzini 37. Le modalità per la sua scelta da parte degli assistiti sono quelle consuete.

Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria, ai link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”) o https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute; compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra; per telefono, al numero 0564.483777, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15.