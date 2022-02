“GiocoSport Sportamico”: Comune e Coni insieme per il progetto nelle scuole

Anche per quest’anno il Comune di Grosseto ha rinnovato la fiducia al Coni di Grosseto ed al comitato regionale Toscano rifinanziando il progetto provinciale, ormai consolidato negli anni, “GiocoSport Sportamico“.

Il progetto vuole integrare l’attività motoria nelle scuole primarie e dell’infanzia, prevedendo anche percorsi mirati per i bambini con disabilità, attraverso un gruppo di educatori qualificati individuati dal Coni tra soggetti altamente specializzati ed esperti avvalendosi anche del coinvolgimento di enti e federazioni sportive. Il progetto è interamente finanziato dal Comune e rivolto alle scuole che hanno dato la loro preventiva adesione.

L’attività motoria sarà svolta all’interno della scuola in orario curricolare ed in stretta collaborazione con i docenti.

“La riconferma di ‘GiocoSport Sportamico’ assume quest’anno una valenza ancora più importante – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport, il vicesindaco Fabrizio Rossi – perché, oltre a sviluppare l’attività motoria nella scuola, grazie allo sport si cercherà di riportare in primo piano la socializzazione tra gli studenti e lo stare insieme che purtroppo il periodo della pandemia ha fortemente minato”.

“Lo sport nelle scuole – aggiunge Elisabetta Teodosio, delegato provinciale del Coni di Grosseto – è fondamentale sia per l’attività ludico motoria che possono svolgere i bambini con personale qualificato, sia per la parte educativo – formativa e per la riscoperta dei valori e delle regole in cui la collettività deve imparare a vivere senza imposizioni, ma come scelta naturale e spontanea”.

Lo sport insegna ad amare se stessi ed a rispettare gli altri, a raggiungere i propri obiettivi con passione, dedizione e sacrificio. Il metodo utilizzato nel progetto “Giocosport Sportamico” è finalizzato allo sport, ma anche alla vita in tutte le sue accezioni ed è per questo che il Comune di Grosseto crede fortemente in questa idea e ci ha investito, perché è un investimento sul presente che diventerà futuro e soprattutto è un idea che investe nelle persone partendo proprio dai più piccoli.