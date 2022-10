“Giochiamo con la musica”: aperte le iscrizioni ai laboratori dedicati a bambini e genitori

C’è tempo fino a giovedì 13 ottobre per effettuare l’iscrizione al percorso “Giochiamo con la musica“, promosso dalla scuola di musica “Chelli” per bambini dai 3 ai 6 anni con le loro famiglie.

Il progetto è proposto in collaborazione con la biblioteca Chelliana e con “Nati per la Musica”, un programma attuato in collaborazione tra pediatri di famiglia, musicisti, educatori e collegato al Csb (Centro per la salute del bambino), e ha il patrocinio del Comune di Grosseto e della Diocesi.

“Si tratta – spiega la direttrice della scuola, Maria Grazia Bianchi – di laboratori musicali nei quali, attraverso giochi ritmici e sonori, aiutiamo i bambini a sviluppare la sensibilità musicale, contribuendo, così, al loro sviluppo armonico e integrale. La novità è proprio quella di coinvolgere nelle attività anche i genitori per promuovere l’uso di buone e precoci pratiche musicali anche in famiglia. I laboratori si terranno all’interno della biblioteca comunale Chelliana, grazie alla fattiva collaborazione tra la nostra scuola e l’istituzione culturale tra le più importanti della città, a cui siamo legati idealmente rifacendoci entrambi alla figura del canonico Chelli, a cui Grosseto deve moltissimo per la sua crescita culturale”.

“Ancora una volta – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti – la biblioteca diventa il contenitore ideale per le iniziative dedicate ai giovanissimi, confermando il suo ruolo centrale nella comunità cittadina. La collaborazione con la scuola di musica ‘Chelli’ apre le porte ad un percorso virtuoso, estremamente coinvolgente, che rientra in un programma di educazione alla sonorità e, di conseguenza, alla musica che tutti dovrebbero fare a partire dalla più tenera età”.

Il primo incontro è in programma sabato 15 ottobre dalle 10 alle 11. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a scuoladimusica@fondazionechelli.org.