Com’è cambiato il modo di giocare: tra giochi, videogiochi e nuovi siti di scommesse

Se c’è una cosa che è cambiata parecchio in questi ultimi anni è ovviamente il mondo che, tra le tante rivoluzioni alle quali ha assistito, può vantare una interessante combinazione tra quella più legata alla sfera culturale e quella più connessa, appunto, a quella tecnologica.

Un cambiamento profondo si è infatti notato nel modo di intendere il gioco in generale. Con i videogiochi, gli sport e tutti gli altri giochi sono cambiate sia le carte che i regolamenti interi! In che maniera esattamente? Scopriamolo insieme!

Videogiochi: perdendosi tra i molti generi e sottogeneri

Per alcuni versi possiamo accomunare i videogiochi alla musica heavy metal. Per quanto possa sembrar strano, effettivamente, il metal è uno dei generi musicali con più sottogeneri possibili dimostrando come possa essere davvero “per tutti”.

Battute a parte, le avventure offerte dai videogiochi a partire dagli anni Settanta e Ottanta, con i primordiali alieni di Space Invaders ed il mitico Super Mario, sono andate sempre più a diversificarsi e ad affinarsi nel corso del tempo permettendo così loro di diventare una delle passioni più interessanti e tecnologiche degli ultimi anni.

Sparatutto, strategici, platform, d’avventura, horror, di ruolo, gestionali, avventure grafiche, di guida, sportivi, insomma, c’era praticamente tutto quello che si poteva desiderare per essere o a bordo di un Jumbo ultimo modello oppure in una landa rigogliosa immersa in un’ambientazione fantasy.

Che si tratti poi di fruizione è qui che sta un altro “gioco”, semplicemente si ha l’imbarazzo della scelta! Oltre a Pc e console, c’è ancora tutto un mondo di titoli per smartphone e tablet oppure per cabinati che ricalcano quelli delle vecchie sale giochi.

Inoltre non dimentichiamo la loro ulteriore evoluzione con gli eSports, ovvero videogiochi giocati a livello competitivo alla stregua degli sport, che hanno trovato addirittura il loro spazio sia sul classico nuovo sito per le scommesse che nel palinsesto degli streaming!

I nuovi siti per scommettere: tra nuovi bookmakers e puntate

A proposito di scommettere va segnalato che, oltre agli appena citati videogiochi, la rete si sta riempiendo sempre più di portali che ospitano bookmakers e la stessa cosa si sta verificando anche nel mondo mobile con le app dedicate sia al betting che al gambling in generale.

Scommettere e tentare la sorte su sport “vecchi e nuovi” oppure su giochi come il poker, la roulette, le slot machine, il blackjack et similia è diventato dunque il nuovo modo di giocare d’azzardo da parte degli appassionati.

Fino a qualche anno fa il fenomeno era ovviamente presente, del resto si sta assistendo all’evoluzione sempre più evidente del mondo di Internet solo in tempi recenti, ma è stato con l’avvento della pandemia che si è verificato un vero e proprio boom del settore.

Naturalmente non va dimenticato che il gioco d’azzardo, oltre ad essere riservato ai maggiorenni, va sempre affrontato con moderazione e responsabilità!

Sport: ovvero quando non c’è solo il calcio

Sicuramente qui da noi il calcio è lo sport che più di ogni altro occupa le serate televisive, soprattutto in questo periodo per i Mondiali in Qatar, assieme alle aspirazioni dei giovani atleti, ma non va trascurata una cosa.

Oltre alla presenza di altre discipline in cui l’Italia eccelle a livello internazionale, come scherma, nuoto o atletica, in periodi recenti si sono andate ad affermare altre discipline sportive decisamente più “alternative”.

Oltre ai già citati eSports, infatti, possiamo individuare anche freccette, padel e bowling nella scelta sia nella scelta di quale sport praticare che di quello da tifare o sul quale scommettere.

Giochi di ruolo: uno, cento, mille sé

Nati negli anni Settanta, con un antesignano come l’intramontabile “Dungeons & Dragons”, con il passare degli anni il genere si è evoluto in maniera tale da andare a toccare molte altre ambientazioni oltre a quella fantasy.

Horror, gialle, fantascientifiche e così via, uno di quei giochi in cui l’unico confine è la fantasia e la volontà dei giocatori di immedesimarsi in un altro personaggio che può essere sia simile che differente rispetto al proprio essere. In sostanza è un po’ come portare il teatro nel gioco!

Giochi da tavolo: un grande, e piacevole, ritorno

Infine non vanno dimenticati i giochi da tavola che, assieme a quelli di carte, hanno rappresentato da sempre uno dei passatempi per eccellenza dei momenti in famiglia o quando c’è brutto tempo.

Bene, si tratta di un mondo, questo, che riprende appieno i titoli più “stagionati”, come Monopoly, e ne aggiunge di nuovi ed interessanti, come ad esempio Dixit, in maniera tale da regalare ogni volta un’emozione diversa.