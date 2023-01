“Giochi per imparare la storia”: il libro presentato nell’aula magna dell’Istituto comprensivo

Martedì 17 gennaio, alle 18, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, in via Einaudi 6/A a Grosseto, sarà presentato il libro “Giochi per imparare la storia“, di Antonio Brusa.

Si parlerà di giochi per studiare meglio questa disciplina e per insegnarla in modo efficace. La didattica ludica, infatti, è un’ottima strategia per insegnare a discutere problemi storici e per evitare che lo studio sia un’attività puramente mnemonica. Il libro presenta un un ricco campionario di giochi “artigianali”, cioè semplici, che tutti possono fare in classe, senza effetti speciali.

Questa presentazione fa parte delle iniziative culturali dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, capofila della Rete Labsto21 (Laboratorio di Storia per il 21° secolo), una rete di scuole, diffusa in tutta Italia, che lavora per la realizzazione di un curricolo di storia essenziale e sostenibile. Parteciperà all’evento l’autore, Antonio Brusa, studioso di didattica della Storia e presidente della Società italiana di didattica della storia.

L’Istituto Grosseto 4 invita docenti, genitori, operatori e tutta la cittadinanza a questo momento di particolare interesse per gli allievi e le loro famiglie.