Riqualificato il parco pubblico della frazione: ecco i nuovi giochi per i bambini

È stato rinnovato e riqualificato il parco pubblico di Poggio Murella. Anche il giardino della scuola materna del paese, adiacente l’area pubblica, è stato rimesso a nuovo grazie all’impegno e al lavoro dell’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Manciano.

“Finalmente – spiega l’assessore comunale Valeria Bruni – i bambini potranno godere di uno spazio all’aperto nuovo e sicuro. Giochi in legno colorati e resistenti per bambini di tutte le età, pavimento anti trauma in gomma, scivolo e pareti attrezzate per un’esperienza semplice, ma sicura. Tutto questo è un tassello in più che la nostra amministrazione ha sistemato nell’ottica di migliorare la qualità di vita dei cittadini, delle famiglie e delle nuove generazioni”.