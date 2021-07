Giochi divertenti da fare nel tempo libero

I giochi sono cose meravigliose. Ti permettono di rilassarti e di disconnetterti dal mondo che ti circonda, dandoti una fuga per ricaricarti e divertirti. Inoltre, molti giochi sono un ottimo modo per passare il tempo con le persone a cui tieni e per rimanere in contatto con amici e familiari in tutto il mondo, il che significa che i giochi sono un modo brillante per trascorrere il tempo libero. Ci sono molti tipi di giochi, dai giochi da tavolo ai videogiochi, ma tutti sono meravigliosi pensati per le interazioni sociali e il divertimento. Questo articolo mira a suggerirti alcuni giochi con cui tu e i tuoi cari potreste divertirvi a giocare durante il vostro tempo libero.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Probabilmente il miglior gioco di tutta la serie Legend of Zelda, Breath of the Wild, è un fulgido esempio di quanto possa essere brillante il gioco open-world. Questo incredibile gioco segue il leggendario eroe Link mentre combatte per sconfiggere il terribile Ganondorf e salvare la principessa Zelda. Il gioco è pieno di storie e sfumature e l’esperienza di gioco è veramente spettacolare.

Hades

Un’interpretazione sorprendentemente brillante del genere Roguelike, Hades è un’incredibile avventura attraverso la mitologia greca al seguito dell’amabile dio Zagreus. Hades eccelle in ogni aspetto della sua creazione, dalla storia al gameplay, ai tempi e ai meccanismi. Non c’è un singolo aspetto del gioco che non sia sapientemente realizzato e profondamente piacevole. Parte del suo successo sta nelle deviazioni attentamente calcolate dal genere roguelike, prendendo una formula di gioco controversa e trasformandola in un’esperienza che è quasi universalmente adorata.

Poker

Questo iconico gioco di carte è uno dei modi più popolari di usare un mazzo di carte in tutto il mondo e, grazie a siti web come www.vogliadivincere.it, non hai nemmeno più bisogno di un mazzo di carte per goderti il gioco. Il passaggio del poker a videogioco era, per molti versi, inevitabile, e ciò rende questo gioco incredibilmente divertente molto più disponibile. Nonostante questo, c’è ancora qualcosa di speciale nel tirare fuori un mazzo di carte e giocare di persona con un gruppo di amici. Tuttavia, non c’è nulla che ti impedisca di esercitarti nel frattempo online se vuoi giocare di persona.

Hero Realms

Un altro grande gioco di carte cui giocare con gli amici è Hero Realms, un gioco di deck-building incredibilmente innovativo, dove la costruzione del mazzo fa parte del gameplay. In Hero Realms, si lavora per costruire un mazzo potente mentre si lotta contro il proprio avversario, e l’esperienza è davvero divertente e fantasticamente frustrante.

Monopoly

Se stai cercando un’esperienza di gioco più tradizionale, allora il sempre popolare e molto divertente Monopoly rappresenta sempre una grande opzione. L’esperienza di giocare contro i tuoi avversari per guadagnare proprietà e ricchezza è brillantemente divertente e sembra non sembrare mai superata, specialmente quando si pensano sempre versioni diverse.

Villainous

Tuttavia, se stai cercando qualcosa di un po’ più innovativo in termini di giochi da tavolo, allora l’incredibile gioco da tavolo Villainous è un esempio scintillante di quanto possano essere diversi i giochi da tavolo. Questo incredibile gioco ti porta nel contesto di uno dei cattivi personaggi più iconici della Disney, facendoti lavorare per completare il tuo piano malvagio prima che uno dei tuoi avversari sia in grado di completare il proprio.