Due ore di giochi e attività per dire “no” al gioco d’azzardo: appuntamento in centro

È in programma per sabato 14 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, l’evento dedicato ai giochi tradizionali e al consumo critico promosso dal movimento Slotmob nell’ambito del progetto “In gioco contro l’azzardo“.

Due ore in cui molti studenti della città e tutti coloro che vorranno unirsi potranno fare giochi da tavolo, utilizzare il calcio balilla, partecipare ad animazioni ed esprimere la loro contrarietà dell’azzardo, scegliendo di consumare e fare acquisti nei locali che hanno detto “No” al gioco d’azzardo. Durante la mattinata è in programma, a sorpresa, un flash mob realizzato dalla comunità di Nomadelfia.

Ospiteranno le attività il bar White Cafè di piazza Pacciardi 1 e l’Affinity Bar di piazza Mensini e hanno aderito all’iniziativa alcune classi del liceo Rosmini e il Polo liceale Aldi di Grosseto, le associazioni Libera, Bandus, il Movimento dei focolari, la comunità di Nomadelfia, Gianfranco Benocci games, oltre ai soggetti promotori del progetto: Coeso Società della salute, l’Altracittà, cooperativa Uscita di Sicurezza, movimento slotmob e Taxi 1729.

Intanto è sempre possibile partecipare al laboratorio interattivo “Fate il nostro gioco” a cura di Taxi 1729, che mostra le trappole dell’azzardo. Il laboratorio è in piazza Mensini 1-3 a Grosseto ed è aperto fino al 17 dicembre.

Le visite guidate, gratuite, possono essere prenotate sul sito www.fateilnostrogioco.it/grosseto e si terranno dal lunedì al sabato alle 15.30, 16.30 e 17.30 e la domenica alle 10, alle 11, alle 12 e alle 14, alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18.