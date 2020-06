Il consigliere Gino Tornusciolo torna in maggioranza: “Pronto a dare un contributo per Grosseto”

La coalizione di maggioranza del Comune di Grosseto comunica che “conclusa l’esperienza politica del movimento CasaPound, il consigliere comunale Gino Tornusciolo, i partiti politici e il sindaco, hanno convenuto di condividere il percorso iniziato con la consiliatura nel 2016, considerata l’affinità programmatica e i risultati ottenuti dalla giunta comunale”.

“Tornusciolo ha fatto la scelta più naturale – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: il consigliere comunale, che ha sempre dimostrato grande propositività e attenzione al territorio, ritorna oggi in maggioranza, una maggioranza che si è sempre dimostrata forte e unita e che, come più volte ho avuto occasione di dire e dimostrare, sta realizzando grandi cose e ha tanti progetti da portare avanti in futuro, sempre per la crescita del territorio comunale“.

“Sono felice di rientrare in maggioranza soprattutto perché credo che la coalizione di Antonfrancesco Vivarelli Colonna sia l’unica che può dare ai grossetani ciò di cui hanno bisogno – dichiara Tornusciolo –: con la mia presenza in Consiglio comunale voglio poter dare un contributo reale alla crescita della città. Chi mi votò nel 2016 lo fece anche per sostenere anche il sindaco e la giunta ed è quindi giusto continuare questa esperienza insieme, intraprendendo questo ultimo anno di mandato con entusiasmo, in vista delle amministrative 2021“.