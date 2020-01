Principina, Tornusciolo: “Bene lavori del Comune, cancellata inefficienza delle passate amministrazioni”

“Come mai un lavoro, solo all’apparenza, ordinario possa diventare straordinario il Pd dovrebbe chiederlo a se stesso“.

Il consigliere comunale del gruppo misto Gino Tornusciolo interviene a sostegno delle opere svolte dal Comune di Grosseto a Principina a Mare.

“Mi fa sorridere l’attacco del segretario del Pd di Marina Davide Bartolini – sostiene Tornusciolo – di fronte ad esponenti della maggioranza che hanno sottolineato la qualità e l’efficienza di certi interventi. Bartolini dovrebbe sapere, visto che nella passata legislatura proprio il suo circolo esprimeva come consigliere comunale il fratello, quanto non sia stato fatto a Principina dalle giunte di centrosinistra, a differenza dei lavori svolti da quella di centrodestra sotto la guida dell’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale”.

Tornusciolo parla a ragion veduta di lavori ordinari, ma solo in apparenza. “Forse – afferma Tornusciolo – Bartolini ed il Pd dimenticano, o fanno finta di dimenticare, e se è così sono in palese malafede, che le aree su cui il Comune di Grosseto è intervenuto sono state acquisite solo di recente nel patrimonio dell’amministrazione, senza che ciò fosse mai avvenuto in precedenza. Questo con un unico risultato, quello cioè di far scomparire le opere realizzate anni indietro dall’amministrazione su superfici di cui non aveva la disponibilità, tra la vegetazione di un sottobosco che era rinato rigoglioso grazie all’incuria in cui queste aree versavano, in virtù soprattutto dell’inefficienza delle passate amministrazioni”.

Secondo Tornusciolo quanto si vede oggi a Principina rappresenta un bel passo in avanti. “Bartolini ed il Pd non si agitino – sostiene il consigliere del gruppo misto –: l’amministrazione di centrodestra ha dimostrato in poco più di tre anni di tenere a Principina molto di più di quelle di centrosinistra, intervenendo sull’illuminazione, sul verde pubblico e con altre opere necessarie. Sono convinto che da qui al 2021 di risultati se ne vedranno altri e il Pd potrà farsene una ragione e, magari, riflettere sugli errori del passato, anziché attaccare chi sta lavorando per porvi rimedio e per restituire alla frazione quell’immagine che da tempo immemorabile aveva ormai smarrito“.