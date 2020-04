Tornusciolo: “Perchè il presidente dell’Anpi partecipa alla cerimonia per il 25 aprile?”

“Apprendo dai media che il presidente dell’Anpi di Grosseto prenderà parte ad una manifestazione per la ricorrenza del 25 aprile“.

A dichiararlo è il consigliere comunale Gino Tornusciolo.

“A tal proposito è mio dovere di consigliere comunale richiedere alle autorità, e mi rivolgo al Prefetto della città di Grosseto in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio provinciale, di fare chiarezza in merito – continua Tornusciolo -. Da oltre 40 giorni sono sospese tutte le manifestazioni politiche, tutti gli assembramenti anche sportivi o sociali, i cittadini sono obbligati a stare in casa ed uscire solo su necessità giustificate. Con quale disposizione di legge, in deroga al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente dell’Anpi Grosseto prenderà parte alla manifestazione di sabato 25 aprile?“.

“Ci tengo a precisare che non è questo il luogo o il momento in cui la mia intenzione sia questionare in merito alla festività in sé, ma pare chiaro che le autorità debbano mettere all’evidenza delle migliaia di cittadini che rimangono tra le mura di casa, migliaia di cittadini in tutta Italia che non hanno potuto prendere parte ai funerali dei loro cari, migliaia di fedeli a cui è stato vietato di partecipare alle celebrazioni della Santa Pasqua, per quale titolo o disposizione al signor Flavio Agresti è invece consentito partecipare ad un assembramento lontano dal proprio domicilio – termina Tornusciolo -. La domanda è: ancora una volta: la legge non è uguale per tutti? Oppure all’Anpi è stato assegnato un codice Ateco che permette di continuare ad esercitare la propria attività liberamente al contrario di parrucchieri, estetisti e negozianti vari?”.