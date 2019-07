Preparazione e esperienza per l’ospitalità di lusso: la storia di Ginevra

Ginevra Borghi è la capo ricevimento di Gallia Palace Beach Golf & Spa, il meraviglioso resort di Punta Ala. Ha 37 anni, è nata a Grosseto e, nonostante la sua disponibilità, in questi mesi è impegnatissima e ho dovuto rincorrerla non poco per farle qualche domanda.

Allora è vero che il capo ricevimento deve avere sotto controllo tutto l’hotel!

“Si, dal ricevimento parte tutto! Ad esempio: il primo contatto con l’ospite è all’arrivo, ma spesso anche nel momento della prenotazione. Molti clienti utilizzano i portali di prenotazione on-line, ma molti altri ancora oggi amano il contatto umano e prenotano telefonicamente, ed è proprio in quel momento che inizia la loro esperienza, il ricevimento è quindi un biglietto da visita dell’hotel. La comunicazione con la cucina, le sale e gli altri settori dell’hotel, poi, parte sempre da noi. E’ necessaria quindi empatia, sapersi interfacciare con professionisti diversi e conoscere il funzionamento di tutta la struttura“.

Come hai capito di voler intraprendere questo tipo di carriera?

“Ho frequentato l’Istituto Alberghiero, era appena nato e aveva sede a Marina di Grosseto. Ho avuto la fortuna di avere insegnanti appassionati che presto mi hanno fatto capire che il turismo era la mia strada. Durante l’estate ho da subito iniziato a lavorare in strutture stagionali e dopo la maturità in un hotel di Grosseto“.

Cosa consigli ai ragazzi che vogliono lavorare in strutture di alto livello come la tua?

“Un buon istituto alberghiero e una approfondita conoscenza delle lingue. Oltre a inglese e tedesco, indispensabili, io ho perfezionato il francese lavorando in Francia. La gavetta, proporsi in diversi ambiti, è importante per conoscere i processi di ogni reparto e avere una visione di insieme del funzionamento di tutta la struttura alberghiera. Ma più di ogni altra cosa conta la passione, quella che senza sforzo ti fa passare una domenica o il giorno di Natale al lavoro”.

Ci sono momenti difficili?

“Negli anni abbiamo avuto tra i nostri ospiti celebrità che ci hanno fatto le richieste più insolite, in quei casi le proprie doti di problem solving devono essere ben affilate. L’importante è saper assecondare le necessità di ciascuno, perché ciascun cliente è unico e deve poter contare sulla nostra riservatezza e professionalità. Ho la fortuna di lavorare in un hotel, il primo costruito a Punta Ala e primo in Italia ad essere affiliato al prestigioso circuito Relais&Chateaux, di proprietà di una storica famiglia italiana di albergatori, la famiglia Gallia. L’aspetto umano e l’attenzione nei confronti dei dipendenti non sono mai mancati e questo ci ha sempre consentito di lavorare secondo gli altissimi standard che i clienti ci chiedono“.