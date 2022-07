“Giglio d’Oro”: il Comitato San Lorenzo consegna l’onorificenza

Sarà consegnato martedì 26 luglio il primo “Giglio d’Oro“, l’onorificenza istituita dal Comitato San Lorenzo presieduto da Claudio Cosimo Pacella.

Massimo riserbo sul nome del premiato, che sarà svelato solamente nel momento dell’annuncio sul palco. La consegna avverrà, a partire dalle 21.30 in piazza della Dogana, durante la cerimonia di presentazione del Palio marinaro, che sarà condotta dalla giornalista Valentina Bisti, volto noto del TG1.

“Abbiamo pensato – spiega Pacella – di istituire un riconoscimento, patrocinato dal Comune, per celebrare le personalità legate all’isola e che con la loro presenza contribuiscono a far conoscere il Giglio in Italia e nel mondo. Sono tante quelle che, partendo da questa perla del Tirreno, si sono affermate, ma anche tante altre che, conoscendola, se ne sono innamorate ed hanno contribuito a renderla nota a livello internazionale. Come Comitato San Lorenzo ci è sembrato doveroso istituire questo riconoscimento, che è anche un ringraziamento nei loro confronti per il contributo dato all’Isola del Giglio”.