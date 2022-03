Il giardino che vorrei: ecco il sogno delle ragazze e dei ragazzi di Arcobaleno

Un giardino sensoriale che sorgerà all’interno della struttura realizzata dalla cooperativa sociale Arcobaleno. È questo il sogno delle ragazze e dei ragazzi che ogni giorno si trovano lì a svolgere le loro attività. Per crearlo è stata lanciata una campagna di crowdfunding che possa dare vita a questo spazio all’aperto, a cui è possibile contribuire sulla piattaforma www.eppela.com.

La struttura è stata acquistata qualche anno fa da Arcobaleno e completamente ristrutturata per rispondere alle esigenze delle famiglie con figli disabili. Ospita attività socio-assitenziali, socio-culturali e di animazione realizzate alcune in convenzione con gli enti pubblici territoriali e altre attraverso azioni di autofinanziamento. Un punto di riferimento per la comunità che sarà ulteriormente arricchito dal giardino per creare nuovi stimoli e nuove attività. “ll progetto prevede l’allestimento di un giardino sensoriale in una superficie di circa 380 metri quadrati antistante l’ingresso del centro – spiega Sara Lavagnini, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno – Il giardino offrirà uno nuovo spazio di fruizione outdoor sia per attività di animazione ludico-ricreative, sia per attività ed interventi volti all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle abilità personali”.

Tutti i lavori saranno svolti coinvolgendo in ogni fase le ragazze e i ragazzi del centro e con la cooperativa sociale Melograno attraverso progetti di inclusione lavorativa. Nel giardino saranno installate piante tipiche della macchia mediterranea che si adattano facilmente anche alle condizioni di crescita in ambiente urbano e resistono alla siccità, alle alte temperature, all’inquinamento ed al contempo contribuiscono all’abbattimento dell’anidride carbonica. Anche le aiuole e il prato con “filosofia dry” saranno composti da piante che non necessitano di continua irrigazione e con una bassa manutenzione creando un giardino colorato e profumato.

Per contribuire è possibile fare una donazione al link www.eppela.com/projects/7245.