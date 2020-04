Emergenza Coronavirus, Lamioni: “Non dimentichiamoci dei tanti artigiani che garantiscono servizi importanti”

“In questi giorni stiamo assistendo al grande senso di solidarietà del nostro Paese. Stiamo vivendo un’esperienza senza precedenti che chiama ciascuno ad un forte senso di responsabilità. Ogni giorno i media ci aggiornano in merito al grandissimo impegno del personale medico e sanitario, della protezione civile, delle forze dell’ordine e di tanti volontari che, in prima linea nella guerra al coronavirus, lavorano senza sosta. Senza nulla togliere a questi esempi indiscussi di generosità vogliamo però ricordare i tanti artigiani, che nessuno cita, che consentono a tutti noi di avere servizi importanti“.

Sono le parole di Gianni Lamioni, presidente di Confartigianato Grosseto, che invita a non dimenticare lo sforzo che molte piccole imprese artigiane del territorio stanno affrontando per stare a fianco alle famiglie e per evitare la paralisi totale della comunità.

“Ci sono tante piccole e micro imprese che nell’anonimato continuano a fornire servizi ai cittadini – sottolinea il presidente –, artigiani che i dipendenti di Confartigianato Grosseto continuano ad assistere affinché possano continuare ad erogare le loro prestazioni. Pensiamo per esempio all’autotrasporto che rifornisce il commercio alimentare e la grande distribuzione; agli autoriparatori che intervengono sulle riparazioni urgenti ai veicoli; le imprese di pulizie; gli elettricisti e gli idraulici; le ditte di riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni; i servizi di informazione, le edicole, i tecnici dei sistemi di rete e le lavanderie. Sono solo alcuni esempi di un’Italia che non si è mai fermata, un’Italia che non fa notizia, ma che oggi più che mai è essenziale per garantire servizi ai privati ma anche alle strutture pubbliche come gli ospedali e i presidi di assistenza sanitaria. Altro esempio è quello di molti tassisti nostri associati che, nel pieno rispetto delle norme anti contagio, si sono resi disponibili a consegnare farmaci e beni alimentari alle famiglie“.

“Dai dati che abbiamo potuto raccoglie – precisa il presidente –, anche se l’attività è necessariamente più limitata, sono moltissimi i nostri artigiani che non hanno mai smesso di essere a disposizione della comunità e, con il Dcpm del 10 aprile, molti servizi tra i quali la silvicoltura, il taglio del bosco e la cura e manutenzione del verde, saranno nuovamente garantiti. Sono imprenditori che offrono il loro contributo in questa battaglia di primavera contro il Covid-19 sempre nel totale rispetto delle norme previste dal Ministro della Salute. Un’emergenza sanitaria che come Confartigianato abbiamo subito recepito e che ci ha visti in prima linea attraverso un forte campagna di informazione e comunicazione verso i nostri soci“.

“Poiché i danni economici conseguenti alla crisi da coronavirus saranno rilevanti – conclude Lamioni –, non possiamo sottacere sul ruolo importante che, pur lontani dai riflettori, queste micro e piccole imprese artigiane, assieme a quelle del commercio e dell’agricoltura, continuano ad offrire. Siamo certi che, ancora una volta, sarà proprio grazie al loro senso di forte responsabilità che possiamo sperare in una ripresa economica meno dolorosa e più celere di quanto la realtà ci prospetta“.