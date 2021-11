Giannetti International Guitar Festival: il duo Masini-Costantino in concerto

Il prossimo appuntamento del Giannetti International Guitar Festival sarà sabato 4 dicembre, alle 17, al Museo di storia naturale a Grosseto. Protagonista del concerto sarà il duo Masini – Costantino, un duo chitarristico di alto profilo artistico che sostituirà il duo Harmonia precedentemente programmato.

Duo Masini Costantino

Roberto Masini e Simona Costantino, dopo i primi studi musicali iniziati a Massa con il maestro Davide Sacchetti, proseguono la loro formazione prima con il maestro E. Becherucci e poi con il maestro F. Cucchi all’Istituto musicale pareggiato “P. Mascagni” di Livorno, dove terminano gli studi accademici; si perfezionano con i più significativi maestri della chitarra: Betho Davezac, Leo Brouwer ed Oscar Ghiglia all’Accademia musicale Chigiana di Siena, dove ottengono, proprio come duo chitarristico, il Diploma di merito riservato ai migliori allievi.

Il duo, formatosi nel 1988, è spesso invitato ad esibirsi nei più importanti festival e rassegne chitarristiche in tutta Italia ed all’estero (Romania, Ungheria, Francia, Svizzera, Spagna, Inghilterra, Croazia) collaborando con prestigiose istituzioni quali l’Orchestra filarmonica di Stato “D. Lipatti” di Satu Mare (Romania), l’Orchestra dell’Accademia “F.Liszt” di Debrecen (Ungheria), l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, realizzando i concerti di Mario Castelnuovo-Tedesco, Pier Petit e Antonio Vivaldi, l’Ensemble Ricercare-Guitar Symphonietta di Firenze orchestra di chitarre, con la quale, sotto la direzione di L. Brouwer hanno partecipato a trasmissioni televisive (Rai 1) ed alla realizzazione di un cd edito dalla Giulia Records, “Il Bagatto”, per il quale hanno inciso la duplice raccolta di poesie e musica “Odi et amo”, con musiche di Claudio Vaira.

Più volte sono invitati ad esibirsi dalla Fundaciòn Andres Segovia agli “Encuentros Internacionales de guitarra Ciudad de Linares-Andres Segovia”, nel 2009 in occasione delle celebrazioni del centenario della prima esecuzione pubblica e nella ricorrenza del venticinquesimo della morte del grande maestro spagnolo. Nel 2014 sono membri della giuria dell’Encuentro Internacional de Guitarra y Piano “Mario Egido” a Vilches (Spagna) e nel 2016 e 2018 del Dimitri Fampas International Guitar Competition (Grecia). Hanno curato le prime esecuzioni di brani per due chitarre di Oliviero Lacagnina (Concerto per due chitarre ed orchestra), Ugo Tonarelli (Andante lunare), Claudio Vaira (Toccata, Fuga). Loro esecuzioni sono state registrate da Rai 3 e dalla televisione spagnola.

La loro passione per Astor Piazzolla e per la musica del Sud America li porta a trascrivere per due chitarre numerose pagine di composizioni nate per diversi organici strumentali, creando un repertorio originale per duo chitarristico. Le loro trascrizioni e esecuzioni delle musiche del celebre compositore argentino hanno ricevuto molti consensi ed elogi da musicisti sudamericani tra cui Raul Maldonado.

Oltre all’attività concertistica, hanno un costante impegno in quella didattica, alla scuola media “Pellegrini” di Massarosa ad orientamento musicale, al Liceo musicale “Palma” di Massa e alla scuola comunale di musica di Massa, di cui Roberto è il direttore e dove tengono un seminario estivo ed un coso di perfezionamento annuale per chitarra e chitarra in musica da camera. Suonano due strumenti del liutaio fiorentino Andrea Tacchi con corde Dogal.