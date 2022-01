Sanità, l’Udc: “Provincia di Grosseto ancora penalizzata, non possiamo continuare così”

“La situazione sanitaria della Usl Sud Est, e in particolare della provincia di Grosseto, deve essere profondamente ripensata prima di tutto dalla Regione, ma non solo“.

A dichiararlo è Gianluigi Ferrara, vice commissario provinciale vicario dell’Udc e componente della Casa dei Popolari

“La pandemia ha messo in crisi un servizio sanitario che già presentava importanti carenze di medici, infermieri e oss, che si sono inevitabilmente e gravemente accentuate – continua Ferrara -. Così non è più possibile andare avanti e la Regione non può continuare a concentrare risorse soprattutto nell’area della Usl Toscana Centro e a penalizzare, con la ripartizione dei fondi del piano sanitario regionale, la provincia di Grosseto“.

“La stessa dirigenza della Usl Sud Est ha dimostrato, da diversi anni a questa parte, di sottovalutare le esigenze di una provincia che, per la sua configurazione geografica e anche per le caratteristiche della sua popolazione, avrebbe bisogno di maggiori risorse, di una programmazione adeguata e di vedere riconosciuto a pieno titolo il ruolo dell’ospedale di Grosseto, assieme a quello degli ospedali di Orbetello, Massa Marittima, Pitigliano e Castel del Piano, che hanno dimostrato di svolgere compiti importanti e di concorrere in pieno alla rete ospedaliera – termina Ferrara –. L’Udc si impegnerà per la sua parte, anche nell’ambito della Casa dei Popolari, perchè si sviluppi una più forte pressione politica e sociale sulla Regione Toscana, sul suo presidente e sulla sua giunta”.