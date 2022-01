Casa dei Popolari, l’Udc: “Aderiamo con convinzione al progetto”

“L’Udc della provincia di Grosseto partecipa con piena disponibilità e convinzione alla Casa dei Popolari con Forza Italia e con altri gruppi e movimenti che sentono come noi la necessità di dare una voce e una strategia a quella vasta area cattolico democratica e liberale che si richiama coerentemente ai valori del Ppe”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gianluigi Ferrara, vicecommissario vicario provinciale dell’Udc, a nome degli amministratori locali che aderiscono al partito.

“Si tratta di un passo importante in provincia di Grosseto, ma anche un segnale a livello regionale e nazionale, per contribuire a rafforzare e qualificare maggiormente l’area centrale della coalizione di centrodestra, con la la sua ispirazione moderata, il su coerente europeismo, saldamente legato ai valori dell’unità nazionale e della Costituzione – spiega Ferrara -. In provincia di Grosseto la Casa dei Popolari potrà e dovrà rappresentare un forte punto di riferimento e di proposte anche in vista delle future scadenze“.