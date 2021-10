Rifondazione Comunista: Gianluca Quaglierini eletto nel comitato politico nazionale

Con soddisfazione il circolo di Rifondazione Comunista di Follonica ha appreso che il suo segretario, Gianluca Quaglierini, durante il congresso nazionale del partito che si è tenuto a Chianciano Terme tra il 22 e il 24 ottobre scorsi, è stato eletto nel comitato politico nazionale del partito, che rappresenta la massima carica assembleare del partito.

“Come circolo follonichese, interpretiamo questa elezione come un riconoscimento per quanto fatto negli ultimi anni, nei quali il partito, sotto la guida del segretario precedente Gabri Bartoletti, si è radicato nel territorio, aumentando il numero di iscritti e tornando ad avere una rappresentanza istituzionale con il consigliere comunale Enrico Calossi e l’assessore Francesco Ciompi nella Giunta municipale di Andrea Benini – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. Gianluca, ex operaio della Sol di Piombino e attualmente impiegato nel settore della logistica dei prodotti di cava, è stata candidato anche alle elezioni regionali del 2020, a sostegno del candidato presidente Tommaso Fattori nella lista Toscana a Sinistra, e all’epoca risultò il più votato nella provincia di Grosseto. È inoltre attivo nell’impegno antifascista (nell’Anpi e nel Festival Resistente) e fa parte anche della commissione politiche di genere del Comune di Follonica”.

“A lui vanno gli auguri di tutto il circolo di Rifondazione Comunista per questo impegno importante, prestigioso e che, giusto ricordarlo – termina il comunicato –, viene svolto a titolo gratuito”.