Donna aggredita a martellate, Forza Italia: “Escalation di violenza danneggia il commercio”

“Come responsabile delle attività produttive di Forza Italia, non posso che non esprimere tutta la mia preoccupazione per i continui e ripetuti atti violenti a cui stiamo assistendo a Follonica“.

A dichiararlo è Giancarlo Lorenzi, responsabile provinciale attività produttive di Forza Italia.

“La stagione estiva è appena cominciata e già sembra un bollettino di guerra che inizia, solo per dare un ordine cronologico, con l’aggressione del guardiano di un bagno, continua con le minacce ai danni del maestro Enrico Corbinelli, aggredito nel campo da tennis in pineta durante una lezione, in pieno giorno, aggressione subita da parte di un gruppo di ragazzi, prosegue con la rissa stile far west a coltellate in un parcheggio del centro, fino al culmine della barbara aggressione ai danni di una turista al rientro nella propria abitazione, presa a martellate da uno squilibrato, aggressione che solo per un miracolo non è sfociata in tragedia – spiega Lorenzi -. La città chiede più controlli, non è ammissibile che cittadini e operatori economici vivano il proprio contesto sociale con un senso di insicurezza. E’ un preciso compito del primo cittadino che, attraverso il potenziamento della Polizia municipale, deve presidiare il territorio, mantenendo un controllo regolare su possibili fattori di disturbo e contesti a rischio. È nell’interesse di tutti, infatti, riuscire a minimizzare ogni possibilità di pericolo“.