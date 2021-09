Verso le amministrative, Chelini: “Realizzeremo una zona artigianale per le imprese”

“La preoccupazione degli artigiani rappresentati dalla Cna e non solo non è solo legittima, ma sacrosanta. Il bene delle imprese e dell’attività economica sul territorio è una nostra priorità assoluta”.

A dichiararlo è il candidato a sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, commentando le richieste e gli interrogativi di Stefano Ferrari, titolare di QArt Capalbio, contenute in un comunicato stampa diramato ieri.

“L’area dedicata agli insediamenti produttivi ci sarà – aggiunge Chelini – e sarà a Borgo Carige. Tra gli obiettivi della nuova pianificazione urbanistica, il cui procedimento è stato già avviato nella consiliatura uscente, c’è l’obiettivo strategico di rivalutare il ruolo centrale della frazione anche come luogo del commercio, della produzione e dell’artigianato favorendo la realizzazione di un Piano per gli insediamenti produttivi (Pip). La località più adatta per posizione e facilità di accesso è senz’altro quella di Borgo Carige, che diventerà sempre più vero e proprio centro strategico del territorio“.

“La buona notizia è che siamo già un pezzo avanti in questo percorso, avendo unificato il processo di formazione sia del Piano strutturale sia del Piano operativo. Questo ci permetterà di accelerare e prevedere azioni operative a breve – dichiara ancora Chelini –. Aggiungo che fino al 30 ottobre ci sarà la possibilità di dare contributi da parte di tutti portatori d’interesse: la sollecitazione degli artigiani è quindi non solo benvenuta, ma anche doverosa e utilissima al lavoro che dobbiamo continuare a fare con la stessa amministrazione che ha rilanciato Capalbio in questi ultimi due anni e mezzo”.