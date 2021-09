Incidente sull’Aurelia, Chelini: “Basta a questo stillicidio senza fine”

“Basta con questo stillicidio continuo. Non possiamo più accettare che le nostre strade, che percorriamo ogni giorno, siano trappole mortali. É tempo di gestire la situazione del corridoio tirrenico senza se e senza ma“. Queste le parole di Gianfranco Chelini, candidato sindaco per la lista Adesso per Capalbio, dopo la notizia dell’ennesimo incidente gravissimo accaduto poche ore fa sul tratto comunale dell’Aurelia.

La sicurezza dell’Aurelia è un tema sensibile per i capalbiesi. Una battaglia che va avanti da anni, con tanti, troppi incidenti, spesso tragici, legati alle quasi assenti condizioni di sicurezza della strada in corrispondenza del comune di Capalbio.

E dopo i tanti appelli e richieste a Governo e Regione che si sono succedute per richiedere un intervento, nell’estate del 2020 la nomina dei due commissari per i grandi cantieri sembrava aver costituito un passo in avanti per la resa in tempi ristretti di un’Aurelia più sicura anche nel tratto compreso nel territorio di Capalbio. L’ennesima promessa tradita dopo appena qualche mese.

Il 20 agosto la Giunta comunale ha rivolto una lettera aperta a Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in cui scriveva: “Non possiamo più attendere. Per rispetto alle vittime, ai loro familiari dobbiamo proclamare forte e chiaro che la messa in sicurezza dell’Aurelia non è una scelta politica, ma un obbligo morale“

Oggi, appena 20 giorni dopo, il candidato sindaco rinnova il suo appello per una strada sicura e adeguata, senza i tanti incroci a raso, dove le automobili in marcia si intersecano a velocità altissime senza strumenti di sicurezza. E conclude: “Apprendiamo dalle cronache che viene a Capalbio un importante esponente del centrodestra, spero che non sia solo per un aperitivo, ma che contribuisca a far sentire la voce di una comunità, quella capalbiese, che è esasperata”.