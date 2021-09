Scuolabus, Tenerini: “Servizio essenziale, perchè l’affidamento è ancora in corso?”

“Forse la troppa ossessione sui conti pubblici ha fatto distogliere l’attenzione del sindaco Marchi dai servizi semplici, essenziali e programmabili come lo scuolabus, visto che tutti gli anni la scuola inizia a settembre“.

Così il candidato sindaco di “Scansano Sempre” Giancarlo Tenerini commenta l’allarme lanciato dai genitori di Baccinello dopo l’incertezza che ancora regna sullo scuolabus per andare ad Arcille, che veniva garantito dal Comune di Campagnatico con cui quello di Scansano non ha trovato l’accordo per il rinnovo.

“Si tratta di un grave disservizio dovuto ad una evidente mancanza di programmazione – spiega Tenerini -. Va bene trincerarsi dietro i conti pubblici e comprendiamo anche l’importanza degli stessi, ma non possiamo penalizzare i bambini delle scuole ed i servizi essenziali. Peraltro ci risulta che su Pomonte il servizio di scuolabus inizi il 20 settembre, dunque cinque giorni dopo l’inizio della scuola”.

Preoccupa semmai la questione dei bambini della materna che non saranno invece portati dal servizio, che dovrà essere affidato Campagnatico. “Se la cosa fosse confermata – afferma Tenerini – sarebbe ancor più grave, perché alcune famiglie sarebbero costrette a rinunciare a mandare i bambini alla materna“.

Sulla mancata programmazione Tenerini punta ulteriormente il dito su Marchi. “Si parla dunque di un affidamento in corso – domanda -, ma non avrebbe dovuto essere già espletato e assegnato? Ma soprattutto perché i genitori non sono stati informati a dovere su quanto stava accadendo e oggi si trovano spiazzati? Credo che anche in questo serva un Comune vicino ai cittadini”.