Forza Italia: Giancarlo Lorenzi nuovo responsabile provinciale delle attività produttive

Forza Italia ha nominato un nuovo responsabile provinciale delle attività produttive: si tratta di Giancarlo Lorenzi, 52 anni, nato ad Alessandria, ma residente da tempo in Maremma.

Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, Lorenzi ha intrapreso fin da subito numerose esperienze nel mondo del commercio.

Nel 2012 ha aperto una sua azienda nel settore promozionale che, negli anni successivi, si è trasformata e specializzata nella produzione di abbigliamento, fino alla registrazione di un proprio marchio, denominato “Blue Style Moda”. Lorenzi, infatti, ha avuto la grande intuizione di comprendere che ci fossero ancora quote di mercato vantaggiose nel settore “Curvy”.

Nel 2014 ha aperto a Poggibonsi il primo negozio monomarca, tutt’ora attivo, mentre nel 2020 ha acquistato un secondo negozio, a Piombino, trasformandolo nel marchio “Blue Style Moda”.

“Ringrazio Forza Italia per avermi assegnato l’incarico di nuovo responsabile provinciale delle attività produttive – dichiara Giancarlo Lorenzi – e mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia del partito. Stiamo vivendo un periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria, che ha riacutizzato una crisi economica ormai decennale, ma sono convinto che, grazie allo spirito di sacrificio, alla creatività e ad idee innovative, il mondo imprenditoriale maremmano possa avere tutte le carte in regola per uscire dal tunnel. Per quanto mi riguarda, metterò a disposizione tutta la mia esperienza nel settore del commercio per supportare quelle aziende che hanno bisogno di consulenza e preziosi consigli, dato che, come dimostrato anche nel corso del lock-down, le istituzioni non hanno saputo intercettare le necessità degli imprenditori”.

“Siamo orgogliosi della nomina di Giancarlo Lorenzi – sottolinea Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia – e siamo più che convinti che sia l’uomo giusto nel ruolo giusto. D’altronde, il suo curriculum parla chiaro: è un imprenditore di successo, abile nello sfidare la crisi e nel creare un marchio che ha riscosso molti consensi. Sono certo che Giancarlo darà una grande mano al partito azzurro, che fa del lavoro, del supporto alle imprese e del sostegno ai lavoratori autonomi alcune delle sue priorità. La fase che stiamo attraversando è drammatica, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico, però persone come Giancarlo sono la dimostrazione concreta che, grazie alla voglia di fare, si possa gettare il cuore oltre l’ostacolo e ottenere grandi soddisfazioni”.