Pista ciclabile Santa Liberata – Pozzarello, Gozzo: “Bene finanziamento della Regione”

“La notizia dei 2,9 milioni di euro impegnati dalla Regione Toscana per la pista ciclabile Santa Liberata – Pozzarello è ovviamente motivo di grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi sulla progettualità dell’intervento, e non solo“.

A dichiararlo è Gian Luca Gozzo, assessore all’ambiente del Comune di Monte Argentario.

“Ribadisce infatti una stretta collaborazione e visione al futuro con la giunta regionale che crede nei nostri stessi obiettivi di sviluppo sostenibile, di turismo ambientale e di valorizzazione dei nostri territori – spiega Gozzo –. Il finanziamento rappresenta anche e soprattutto un punto di partenza per intensificare il lavoro progettuale verso la sua definizione, ricercando la necessaria condivisione con altri, tanti, enti interessati e competenti e procedendo con maggiore sforzo”.

“Ringraziamo il presidente, la giunta della Regione Toscana e, in particolare i nostri rappresentanti maremmani, l’assessore Marras e la consigliera Spadi – termina Gozzo –, per l’impegno e l’attenzione nei confronti del nostro territorio“.