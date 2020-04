Un nuovo dottore in Maremma: Giacomo si laurea in ingegneria dei veicoli

Laurea magistrale in ingegneria dei veicoli per Giacomo Tommasi, che oggi ha discusso la tesi dal titolo “Sviluppo e validazione virtuale di sistemi di trasmissione a catena per applicazioni di comando di distribuzione motore – Analisi di un sistema di trasmissione a catena per il comando di distribuzione di un motore V6”.

Giacomo ha frequentato l’Università di Pisa e ha elaborato la tesi all’interno dell’azienda Hpe Coxa di Mantova seguito dal tutor ingegner Leonardo Goracci. L’azienda Hpe Coxa apre il suo sito web con la scritta: “La nostra missione è fornire ingegneria”. Oggi ha contribuito nella missione di fornire un ingegnere, al quale vanno le congratulazioni di tutti coloro che lo conoscono e che sanno che Giacomo ha realizzato ciò che si era prefisso fin da bambino.