Sanità, Termine: “No a tagli di Oss e infermieri da parte della Asl, a rischio prevenzione Covid”

“Sembra che l’Asl abbia intenzione di non proseguire con i contratti interinali“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, presidente della Conferenza dei sindaci della Asl Toscana Sud Est e sindaco di Monterotondo Marittimo.

“Le precauzioni, i servizi sanitari speciali dedicati in questi mesi alla difesa e cura dalla infezione da Covid 19 rischiano di essere vanificati da scelte improvvide e affrettate di smantellamento delle strutture messe in piedi e operative – spiega Termine -. Gli incarichi agli infermieri e agli oss interinali devono essere confermati, se era il modello giusto prima perché non deve esserlo adesso. Il mancato rinnovo rischia, infatti, di far chiudere le tende dedicate alla prevenzione covid in molti pronto soccorso, soprattutto periferici, e conseguentemente indebolire prematuramente la cintura di sicurezza e controllo locale della pandemia“.

“Serve ancora prudenza, ancor più oggi quando ci avviamo ad una riapertura dei flussi da altri regioni per lavoro e per turismo – conclude Termine -. Mantenere alte le difese, infatti, non vuol dire fare passi indietro o bloccare l’economia, ma essere vigili ancora per qualche tempo e accompagnare la ripartenza con una struttura di difesa alle spalle sempre attiva“.