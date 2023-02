Coeso, il Pd: “Via libera alle unità funzionali, Regione accoglie nostre richieste”

“La Regione Toscana ha accolto la richiesta dei nostri amministratori di migliorare l’organizzazione del maxi – distretto socio sanitario che fa capo al Coeso – Società della Salute, dando il via libera alla formazione dei sub distretti”.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico.

“Si tratta di un’articolazione territoriale che ci consentirà di essere più vicini alle esigenze del territorio, dei suoi cittadini e conseguentemente in grado di dare risposte più efficaci sia in termini di programmazione che di attenzione ai servizi di prossimità. Nel 2018 abbiamo colto con favore le opportunità apportate dalla modifica alla legge regionale con la ridefinizione delle zone distretto, creando la maxi-zona Amiata Grossetana, Area grossetana, Colline Metallifere – prosegue Giacomo Termine -. La forza della zona distretto è stata importante in molte occasioni per avere una forza economica per mantenere in piedi i servizi; più debole, invece, nella caratterizzazione dei servizi nelle varie località più interne. Il ragionamento vale per tutti i servizi: da quelli sociali, a quelli socio – sanitari, fino a quelli afferenti alla sanità territoriale. Inizialmente si inizierà con l’Unità funzionale delle cure primarie e successivamente i territori potranno decidere quali altre aree funzionali creare”.

“Noi non torneremo mai al localismo; senza nuove idee gestionali si porterebbe avanti una struttura più costosa con i soliti problemi gestionali ed economici. Avanti con l’impegno ad avere meno poltrone, ma sempre maggiori servizi di prossimità. Esprimo quindi grande soddisfazione perché abbiamo ottenuto risposta a quanto chiedevamo da tempo – conclude il segretario Dem –. Ringrazio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, e il presidente del Coeso – Società della salute Marcello Giuntini”.