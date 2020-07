Scansano, Termine: “Azzerato il gruppo dirigente del Pd, sarà nominato un nuovo segretario”

“Il Pd di Scansano cambia il gruppo dirigente“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico.

“Tenuto conto delle dimissioni del consigliere Tollapi e dall’uscita dall’attuale maggioranza dei consiglieri Quitadamo ed Aniceti, fatta senza passare da una discussione all’interno del partito, durante l’assemblea degli iscritti di Scansano, che si è riunita mercoledì 15 luglio, è emersa forte la volontà di rilanciare il ruolo del partito locale in termini di proposta politica, progettualità ed azioni – spiega Termine -. Per questo, in quella sede, è stato deciso di rinnovare completamente il gruppo dirigente azzerando gli organismi in carica, a partire dal segretario comunale del Pd di Scansano, Gianluca Mazzuoli, che ringrazio per il lavoro sin qui svolto e per la serietà con cui ha accompagnato il partito in questa nuova fase. Dal confronto che avverrà nei prossimi giorni, con il coinvolgimento di tutti gli iscritti, nascerà il nuovo gruppo dirigente”.

“Il Pd vuole arrivare alla fine della consiliatura del sindaco Marchi confrontandosi sul merito, non certo tramite accordi per avere posizioni dentro l’amministrazione o fare da stampella al sindaco in base alle convenienze del momento, come fanno i consiglieri di opposizione Chelli e Pietrucci – conclude Termine -. Noi vogliamo un confronto solo ed esclusivamente parlando delle problematiche di Scansano e degli impegni programmatici presi dal Pd con i cittadini scansanesi”.