Ripristino treni, il plauso del Pd: “Ascoltate le nostre richieste”

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine, esprime soddisfazione per il ripristino del treno che copre la tratta Orbetello-Follonica.

“Mi sono interessato personalmente, sollecitando l’attenzione dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli e di Trenitalia per questo importante collegamento, utilizzato da studenti e da molti lavoratori pendolari – afferma il segretario provinciale del Pd, Giacomo Termine -. La riduzione dell’offerta dei treni causa, infatti, sempre notevoli disagi tra la popolazione, ma soprattutto in questo caso, trattandosi di due fermate molto utilizzate dai residenti, come quella di Orbetello e Follonica, e dai turisti che in estate si spostano in treno lungo la costa. Un sentito ringraziamento all’assessore regionale Baccelli“

Questi gli orari dei nuovi collegamenti: