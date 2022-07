Rifiuti, il Pd: “Città maleodorante e sporca, il sindaco scansa le responsabilità”

“I problemi sono il pane quotidiano per un sindaco, si possono affrontare, evitare, rimandare, ma restano sempre problemi (se reali) per i cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“La questione dei rifiuti, lo smaltimento e la più complessiva gestione è difficile da schivare perché è parte dei compiti di regolamentazione dei Comuni. L’aria che puzza pervade la città, non è solo a causa dei cassonetti maleodoranti, ha altre origini che un Sindaco dovrebbe sapere – sottolinea Termine -. L’affidamento ad una società privata, Sei Toscana, non libera, infatti, il Comune di Grosseto dalle proprie (e giuste) responsabilità e non lo svuota del suo ruolo. Tutti i regolamenti e le programmazioni connesse ai rifiuti di competenza comunale nascono per tutelare i cittadini, a partire anche dal ‘semplice’ svuotamento dei cassonetti. Grosseto ha un assessorato che se ne occupa e uffici deputati”.

“Qualcosa non va se deve nascere un Comitato di cittadini contro le emanazioni maleodoranti che da anni invadono la città. Qualcosa non va da tempo se la raccolta non viene fatta in maniera efficiente ed efficace. Se le cose non vanno, qualcosa o qualcuno non funziona. L’assessore? Il sindaco? Il sindaco non si può sostituire fino alle prossime elezioni, ma l’assessore sì – spiega Termine –. Il Sindaco, invece, di fronte alle critiche risponde ai cittadini spostandosi di lato e cercando di dare la responsabilità a Sei Toscana, tutta la responsabilità. Lo fa con 2 minuti e 45 di video farneticante, talmente assurdo da renderlo incredibile. Lo invito a risparmiare la batteria del suo telefono, a chiamare a colloquio la sua assessora Simona Petrucci e farsi ricordare i compiti dei Comuni in materia di rifiuti perché lei dovrebbe saperli a memoria“.

“Il servizio di raccolta dei rifiuti viene deciso dal Comune e comunicato a Sei Toscana, il quale Comune ha l’onere anche di controllare che il servizio stesso venga svolto come stabilito – conclude Termine -. Altrimenti a cosa serve l’amministrazione comunale? Solo ad inviare i bollettini per il pagamento della Tari?”.