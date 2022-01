Covid, il Pd: “Guariti devono poter uscire con tampone negativo, burocrazia blocca sistema”

“La forte espansione della pandemia Sars Covid 19 dovuta alla variante del virus denominata Omicron e, contemporaneamente, l’aumento delle persone vaccinate con seconda e terza dose ha modificato profondamente i bisogni di risposte della popolazione“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“La modalità di gestione dei positivi e degli isolamenti fino ad oggi adottata, a fronte dei contagi in fortissima crescita, appare non più adeguata – sottolinea Termine -. La copertura vaccinale più elevata riduce, infatti, sia la frequenza dell’ospedalizzazione sia dell’accesso in terapia intensiva. Per questi aspetti sono importanti i dati della campagna vaccinale e in particolare per le terze dosi, che rappresentano uno scudo determinante contro la malattia da Covid. L’attuale quadro epidemiologico ha messo sotto grandissimo stress anche il sistema del fine isolamento e riattivazione del Green Pass. Ad oggi più di 5.000 persone guarite stanno aspettando l’attestato di avvenuta guarigione da parte della Asl, perché l’Azienda sanitaria non è in grado di smaltire questa mole di casi con una tempistica accettabile. Si tratta, in molti casi, di persone che hanno avuto sintomi più o meno lievi perché già vaccinati con una o più dosi“.

“Questo ‘intoppo’ burocratico, con la continua estensione della platea di infettati, rischia di bloccare, progressivamente e senza motivi, servizi e strutture di pubblica utilità, imprese e attività. Bisogna porci rimedio rapidamente. La Regione Toscana ha individuato la strada giusta nell’associare l’attestato di guarigione e fine isolamento al momento del tampone negativo a fine quarantena in modo automatico – conclude Termine –. Per dare piena certezza giuridica alla procedura migliorando la gestione della pandemia è necessaria una norma nazionale, altrimenti ci saranno sempre vincoli burocratici che non permetteranno la gestione efficace del fine isolamento“.