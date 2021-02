Crisi di Governo, Termine: “Con Draghi ad ogni costo, Pd dalla parte di tutti gli italiani”

“Questi sono anni che indubbiamente segneranno la storia del nostro Paese. Le varie fasi che stiamo vivendo hanno avuto e hanno tutte importanza“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico.

“È sbagliato liquidare, ad esempio, l’esperienza del Governo giallo rosso guidato da Giuseppe Conte giudicando solo criticamente questo periodo – spiega Termine -. Questa stagione politico istituzionale e la crisi di crescita strutturale del Paese ha, infatti, le sue origini ben prima, quando proprio a causa dell’incapacità di dare risposte furono messi in discussione dai cittadini i partiti tradizionali e si affermarono forze diverse, in qualche modo destabilizzanti. L’eccezionalità del momento ha imposto in Italia momenti politici altrettanto eccezionali, prima Conte 2 ed ora Mario Draghi: siamo stati in grado di creare due potenti vaccini. Il primo ha curato il populismo e il secondo avrà il compito di condurci fuori dalla crisi economica e sociale, migliorare e far ripartire il Paese”.

“La pandemia ha, infatti, da una parte creato caos, difficoltà, morti e dall’altro imposto una reazione qualitativa. Il virus ha dimostrato di avere bisogno dei migliori per essere sconfitto e il vaccino, nato in tempi così rapidi tanto da stupire anche i più esperti, è stato un’affermazione di capacità e consapevolezza – sottolinea Termine -. Il Partito Democratico è stato ed è protagonista di entrambe queste fasi restando sempre da una sola parte: i cittadini. Giuseppe Conte e il suo Governo hanno contribuito a compiere un passo importante che ha riposizionato l’Italia al centro dell’Europa e ha ricostruito nel Paese le regole della democrazia solidale che la destra aveva messo in discussione. Oggi Mario Draghi, seguendo le indicazioni del Presidente della Repubblica Mattarella, è chiamato a far fare a tutti noi un passo in avanti, un passo oltre“.

“Il primo impegno è riunirsi. L’Italia ha bisogno di tutte le migliori energie per affrontare le priorità della nazione: la pandemia e le urgenze economico-sociali presenti nella nostra società. Mario Draghi ha la capacità e l’autorevolezza per guidare una fase difficilissima ed epocale della nostra nazione – conclude Termine -. Il Partito Democratico accetta questa sfida, che è contemporaneamente un impegno frontale e subordinato che unisce la responsabilità con la fiducia. A Mario Draghi affidiamo il futuro dell’Italia e per questo motivo non deve essere lasciato solo“.