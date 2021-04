Cosap, Pd: “Alle associazioni agricole piacciono le tasse, noi vogliamo abolire questa gabella”

“La burocrazia determina strani effetti nelle capacità di giudizio, analisi della realtà e dei bisogni dei cittadini rappresentati“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Il caso dell’applicazione della Cosap da parte della Provincia di Grosseto è in tal senso emblematico, o, perlomeno, è emblematico il plauso dei rappresentanti delle associazioni agricole all’introduzione di una nuova tasse che grava sulle imprese che hanno accessi carrabili lungo le strade provinciali – spiega Termine -. Non è bastato aver ricordato più volte la storia di questa imposta e il contrasto con le varie norme di sostegno che in questa crisi tentano di aiutare le aziende. Evidentemente i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura sono affetti da gravi forme di cecità e sordità“.

“Noi siamo comprensivi e non ci stanchiamo di ripetere la storia della Cosap (tassa sui passi carrabili posti lungo le strade provinciali) in provincia di Grosseto – continua Termine -. Fino al 2017 la Cosap sui passi carrabili non è stata mai applicata per non penalizzare le attività prevalentemente agricole che hanno i loro terreni lungo le provinciali. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nel 2018, come presidente della Provincia introdusse l’imposta. A cosa gli è servita? Certo non a sistemare le strade provinciali che sono rimaste degradate. Nel 2020 e nel 2021 Vivarelli conferma la ‘gabella’ nonostante la pandemia, la crisi, le difficoltà poi si inventa un regolamento con una artefatta riduzione pur prevedendo lo stesso gettito complessivo, continua a non erogare alcun servizio e organizza il plauso delle associazioni di categoria“.

“Bella storia! I nostri complimenti a Vivarelli Colonna e ai rappresentanti delle associazioni agricole. Noi continuiamo a essere dalla parte degli agricoltori e delle imprese – conclude Termine -. Siamo per abolire, cancellare, eliminare la Cosap per i passi carrabili che si trovano lungo le provinciali“.