Partito democratico, Termine: “Un nuovo segretario per Grosseto figlio della comunità”

“Il Partito Democratico a Grosseto è la colonna portante dell’alternativa al governo di Vivarelli Colonna. Siamo il primo partito della città e abbiamo il gruppo consiliare più consistente di ogni altra forza politica“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Simone Baricci, attuale segretario, subito dopo il congresso di fine 2021, per motivi di salute non ha potuto entrare nel pieno delle sue funzioni. Le sue dimissioni irrevocabili derivano da questa condizione – continua Termine -. Non possiamo perdere tempo. È necessario mettere a servizio della città un gruppo dirigente nuovo ed efficiente. Faremo una campagna di ascolto diffusa per individuare il profilo più idoneo per ricoprire il ruolo di segretario. La linea guida è quella di partire dal merito delle questioni per costruire un modello politico – sociale che sia in grado di unire le energie e le capacità delle persone e delle imprese. La città di Grosseto e la sua gente hanno una tradizione di civiltà che in questi anni si è offuscata a causa dell’assenza di una visione del centrodestra di Vivarelli Colonna. Il lavoro avviato da Simone Baricci, che ha guidato l’Unione Comunale fino ad oggi, è una buona base su cui continuare la costruzione di un nuovo gruppo dirigente e di riattivare tutte le relazioni necessarie per creare un progetto di prospettiva nel Comune capoluogo”.

“Le sue dimissioni forzate non devono interrompere il processo avviato, anzi spingono il Pd ad assumere Grosseto come questione centrale per tutta la nostra provincia – sottolinea Termine -. La centralità politica e sociale del Comune capoluogo, infatti, non è semplicemente una questione geografica. Grosseto deve riacquisire il ruolo di fulcro ed esempio dentro e fuori la provincia, oltreché di polo attrattivo e di valorizzazione di tutte le esperienze, idee, progetti che nei territori si esprimono. L’obiettivo è unire, ricomporre, far emergere le risorse intellettuali ed economiche e offrire loro Grosseto come il luogo in cui devono misurarsi le competenze di coloro che hanno come riferimento il Partito Democratico e l’area progressista a cui fa riferimento”.

“Oggi questo percorso è necessario – conclude Giacomo Termine – non solo per una funzione interna al Pd, ma anche per saper recuperare e rendere evidente la nostra esperienza attraverso la valorizzazione delle persone che la collettività grossetana esprime. La compressione culturale e sociale esercitata in questi anni dal centrodestra ha chiuso la città in se stessa e ha impedito che esprimesse al meglio tutte le sue energie. Della ‘questione Grosseto’ si fa carico, oggi, tutto il partito provinciale richiamando all’impegno, chiedendo e offrendo fiducia e libertà alle persone che hanno a cuore il futuro delle nostre comunità“.