Pitigliano, Termine: “Buona la risposta all’appello del Pd per ricostruire il partito”

“La politica è partecipazione. E dal livello di coinvolgimento dei cittadini nella vita politica dei territori dipende la qualità stessa della democrazia. Per questo sono molto soddisfatto della buona risposta dei pitiglianesi all’appello che avevo lanciato nei giorni scorsi, chiedendo ai cittadini e alle cittadine di mobilitarsi per riproporre in maniera strutturata il Pd nella città del tufo“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Abbiamo ricevuto messaggi e telefonate che dimostrano quanto il Pd possa ancora oggi essere, in questa realtà, un catalizzatore di energie positive, un partito in grado di aggregare idee e progetti – spiega Termine –. La voglia di partecipare alla vita del partito è un punto di partenza fondamentale per ricostruire a Pitigliano un Pd forte e propositivo, che sia lo spazio privilegiato di dialogo del centrosinistra. Per non disperdere queste energie, e considerando le difficoltà che ancora sussistono nell’organizzare incontri in presenza per via del Covid, mettiamo a disposizione una mail per coloro che desiderano iscriversi al Partito democratico di Pitigliano o ricevere delle informazioni: pdpitigliano@gmail.com“.