Chirurgia, Termine: “Ad Orbetello incontro istituzionale, Casamenti è stato avvertito”

“La riunione sulla chirurgia che si è tenuta a Orbetello il 9 dicembre scorso non era un incontro del Pd, ma un appuntamento istituzionale“.

Replica così Giacomo Termine, presidente della Conferenza aziendale dei sindaci dell’Azienda Usl Toscana sud est, ad Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello.

“Mi sono occupato io, tramite l’ufficio segreteria della conferenza aziendale, di convocare l’incontro, tramite e-mail ordinaria. Per la natura dell’incontro ho scelto di invitare solo i sindaci dei Comuni di Orbetello, Capalbio e Monte Argentario – spiega Termine -. Dopo l’invio della mail è stata ricevuta la conferma di lettura il 3 dicembre, sono state chiamate anche le segreterie dei singoli Comuni convocati e ho inviato un messaggio Whatsapp al sindaco il 6 dicembre, precisamente alle ore 10.06. Casamenti, quindi, non può dire di non essere stato avvertito“.

“Sono seriamente preoccupato dei toni e degli accenti utilizzati da un sindaco come Casamenti nei confronti di un’altra istituzione. Mascherare le proprie mancanze con presunti difetti di altri non è segno di buon governo. Stiamo parlando di sanità, quindi della salute dei cittadini – conclude Termine -. È un tema trasversale ai partiti su cui la polemica rischia di separare in maniera artefatta chi dovrebbe condividere situazioni e problemi. Il sindaco Casamenti, commentando, ha detto, poi, che non ha potuto ‘trattenere le risate’ leggendo un comunicato nel merito del Pd. Ridere spesso fa bene, rasserena, ridere in maniera inopportuna o troppo può essere però un indice negativo“.