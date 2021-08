Verso le amministrative, Termine: “Alessio Teodoli sarà un buon sindaco”

“L’appuntamento con le elezioni amministrative è molto importante per Capalbio“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Dopo la prematura scomparsa di Settimio Bianciardi non sono applicabili automatismi politici, è necessario comprendere con responsabilità chi sia la persona più adatta per governare con capacità, responsabilità e un progetto organico – spiega Termine -. Il Partito Democratico ritiene che Alessio Teodoli sia portatore di tutte queste caratteristiche e aggiunga un elemento importante: essere originario di Capalbio”.

“In questi anni di ‘ripartenza’ anni sarà essenziale, infatti, esprimere rappresentanti che abbiamo una relazione profonda con il territorio che sono chiamati a rappresentare. Teodoli è la persona giusta per indicare le priorità reali di chi vive stabilmente nel territorio e nei centri abitati del Comune. Il radicamento, in questo caso, non è semplicemente una rivendicazione territoriale, ma un fattore amministrativo dirimente – sottolinea Termine -. Le prospettive di sviluppo di Capalbio devono essere collegate con le risorse locali e strettamente connesse con le capacità dei capalbiesi e non hanno bisogno di filtri di visioni importate o legate ai bisogni di chi in questa terra vive solo in vacanza. Capalbio è un approdo per molti, ma non deve essere venduto perché non è un villaggio turistico. Servono supporti all’agricoltura, all’artigianato, al sistema di promozione e alla piccola impresa locale. Servono politiche per le infrastrutture che non rispondano alle pressioni di pochi, ma ai bisogni di molti“.

“Il Partito Democratico sostiene Alessio Teodoli con convinzione perché ha a cuore il destino di un’area ricca di risorse naturali e professionali – conclude Termine -, porta d’ingresso a sud della Maremma toscana“.