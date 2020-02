“William Shakespeare – La verità è altrove”: monologo di Giacomo Moscato per gli studenti

Martedì 11 febbraio, alle 10.30, nella sala Friuli della parrocchia di San Francesco, a Grosseto, andrà in scena “William Shakespeare – La verità è altrove”, monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato. Si tratta di una matinée scolastica pensata appositamente per un pubblico di studenti liceali.

“Lo spettacolo è un’indagine storico-teatrale sulla vera identità del più grande drammaturgo di tutti i tempi – spiega Moscato –. Per secoli, sospetti più che fondati sulla reale paternità delle opere di William Shakespeare sono stati sottaciuti, eppure a sollevare perplessità e a evidenziare macroscopiche incongruenze nella ‘versione ufficiale’ degli storici inglesi non sono stati giornalisti in cerca di scoop o complottisti alla disperata ricerca di fama, ma alcune tra le più grandi personalità culturali degli ultimi secoli: Oscar Wilde, Charles Dickens, Henry James, Mark Twain, Sigmund Freud…”.

“‘William Shakespeare – La verità è altrove’, con la serietà di una ricerca accademica e l’energia di uno spettacolo teatrale, esamina i dubbi, avvalora le prove, ricostruisce gli eventi, fornendo una ricostruzione storica dalle sbalorditive conclusioni. Credo che, al di là del contenuto dello spettacolo, a mio modo di vedere interessante e avvincente, per gli studenti liceali potrà essere un’esperienza preziosissima anche per il percorso universitario che li attende – termina Moscato –: la ricerca della verità senza dogmi e preconcetti, lo studio accurato delle fonti, la verifica paziente delle informazioni… costituiscono un esempio concreto di metodo di indagine, fondamentale in qualsiasi settore del sapere“.

Ingresso allo spettacolo al costo di 5,00 euro.