Artigiani, Cerboni presenta una mozione: “Applicare stessa aliquota su tutti gli immobili”

“Le imprese artigiane, che esercitano la loro attività in capannoni classificati catastalmente in categoria D, pagano l’Imu con l’aliquota massima del 10,6 per mille e non beneficiano della aliquota agevolata al 8,6 per mille, valida invece per gli immobili, classificati in categoria C, posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all’Albo delle imprese artigiane e, persino, per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all’Albo delle imprese artigiane”.

A dichiararlo è Giacomo Cerboni, consigliere comunale della Lega di Grosseto.

“Questa differenziazione, che crea evidentemente iniquità all’interno del medesimo comparto produttivo, è stata messa in evidenza dalle principali associazioni locali rappresentative degli artigiani già dalla fine del 2020. E, nel corso del 2021, l’amministrazione comunale ha preso consapevolezza della problematica, confrontandosi sia con l’Agenzia delle Entrate che con le stesse associazioni di categoria per valutare possibili soluzioni – spiega Cerboni -. Per questo, nei giorni scorsi ho depositato in Consiglio comunale una mozione che propone di applicare la medesima aliquota Imu (non superiore al 8,6 per mille) su tutti gli immobili in cui sono svolte attività artigiane, indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili stessi”.

“Se il Consiglio comunale approverà la mozione, già a partire dal 2022 anche le imprese artigiane che svolgono la loro attività in immobili di categoria D non pagheranno più l’Imu con l’aliquota massima del 10,6 per mille – termina Cerboni –, ma potranno beneficiare della aliquota agevolata“.