Già partito il conto alla rovescia per le gomme invernali

Ormai lo sappiamo: dal 15 novembre scatta l’obbligo di montare gomme invernali anche su molti tratti stradali della Toscana e della nostra area e quindi, per evitare di affannarsi con gli acquisti dell’ultimo momento, sarebbe preferibile procedere con calma e valutare le offerte migliori per tempo. Ecco cosa propone il mercato.

Da alcuni anni a questa parte gli automobilisti italiani sembrano essere diventati più attenti al cambio gomme stagionale, e i toscani non fanno eccezione: come abbiamo raccontato dalle pagine del nostro portale, le strade regionali interessate dalle ordinanze invernali sono numerose, e a prescindere dalle regole sembrano sempre più evidenti anche i vantaggi di viaggiare con pneumatici adatti alle diverse condizioni climatiche tipiche del freddo.

Migliorare la sicurezza stradale. L’elemento che dovrebbe spingere a questa decisione è un motivo serio di riflessione: la sicurezza stradale. Per ridurre i rischi e i pericoli al volante bisogna sempre avere mezzi performanti e le gomme invernali sono sviluppate con le caratteristiche giuste per affrontare fattori potenzialmente critici come neve, fango, ghiaccio e pioggia intensa, in modo migliore rispetto alle classiche gomme estive.

Considerare anche gli aspetti pratici. Assodato questo punto, possiamo pensare a questioni più pratiche ed economiche, che ci spingono a consigliare l’acquisto anticipato di tali coperture prima che sia effettiva l’entrata in vigore delle ordinanze e quindi iniziare a valutare sin da ora le possibili soluzioni adatte alla propria auto e al proprio budget.

Scegliere prima, scegliere meglio. Muoversi con calma permette di confrontare le offerte attive sui vari canali di distribuzione delle gomme e di scegliere il prodotto che offre il miglior rapporto tra qualità e prezzo: in questo senso, il sito da considerare a livello nazionale resta Euroimport Pneumatici, ormai da 10 anni l’eCommerce che vende pneumatici al prezzo più conveniente d’Italia, che attualmente offre varie soluzioni vantaggiose per le gomme invernali M+S, proposte a costi scontatissimi da saldi “fuori stagione”.

Le proposte delle case costruttrici. Ma non sono soltanto gli automobilisti ad anticipare i tempi per la scelta degli pneumatici invernali, perché queste settimane sono anche quelle utili per le case produttrici che intendono presentare le nuove gamme per i prossimi mesi. Una mossa fatta, in ultimo, da Goodyear e Nokian, che stanno ampliando i loro pacchetti di modelli da proporre a chi vuole sfidare le strade con la neve.

Le mosse di Nokian. Nel caso di Nokian, in realtà, ci sono due notizie differenti: il gruppo finlandese, considerato l’inventore delle gomme invernali, ha innanzitutto presentato il suo primo Test Center ad alta velocità per i test sugli pneumatici, con vari tracciati sui quali mettere a punto ogni aspetto delle performance delle nuove gomme. Inoltre, la compagnia ha ufficializzato il debutto degli pneumatici invernali WR Snowproof, disponibili in 55 misure dal prossimo autunno 2019.

Un nuovo modello in arrivo. Secondo Marko Rantonen, Product Development Manager di Nokian Tyres, la tecnologia alla base di questo modello, che si chiama Alpine Sense Grip, “permette allo pneumatico invernale di adattarsi alle variazioni del meteo, garantendo il grip tanto necessario per le situazioni più estreme di guida anche prima che i sistemi di sicurezza elettronica si attivino”.

Tre novità per Goodyear. La Goodyear invece ha già inaugurato la commercializzazione dei prodotti adatti all’inverno, aggiungendo tre modelli alla gamma di pneumatici invernali: già dallo scorso mese di giugno hanno debuttato le linee UltraGrip Performance +, UltraGrip 9+ e UltraGrip Cargo, destinati a tre diversi segmenti di auto, ma tutti pronti ad accompagnare i viaggiatori anche nelle peggiori condizioni meteo.