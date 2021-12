Individuato il nuovo gestore del cinema: riprendono le proiezioni dei film

Dal 6 dicembre, a Massa Marittima riapre regolarmente il Nuovo Cinema Goldoni, nella sala dell’Abbondanza, con la proiezione del film “Io sono Babbo Natale”, ultima interpretazione di Gigi Proietti.

Il Comune di Massa Marittima ha infatti individuato il nuovo gestore del servizio: si tratta della ditta Cinema Excelsior di Vetralla, alla quale viene affidata dal Comune il Nuovo cinema Goldoni per i prossimi due anni.

“Come avevamo promesso ai cittadini siamo riusciti a garantire la riapertura della sala cinematografica prima del periodo natalizio – affermano il vicesindaco Maurizio Giovannetti e l’assessore comunale alla cultura, Irene Marconi –, attivando rapidamente il procedimento per individuare il nuovo gestore, dopo che la cooperativa Ape Regina ci aveva comunicato la volontà di non voler prorogare il vecchio contratto. Il cinema è stato nei due anni appena passati uno dei settori più in sofferenza per la pandemia, ma siamo contenti di ripartire, perché è importante fare di tutto per non rinunciare a questa opportunità culturale”.

Il film “Io sono Babbo Natale” sarà visibile dal 6 dicembre fino all’8 dicembre con i seguenti orari: lunedì 6 alle 21.30, martedì 7 alle 21.30, mercoledì 8 doppia proiezione, alle 17.30 e alle 21.30.

Il nuovo gestore sta definendo in questi giorni la programmazione per garantire la più ampia apertura possibile durante il periodo natalizio. Sicuramente il cinema sarà aperto il 25 dicembre, il 26 e il primo gennaio 2022, mentre sarà chiuso il 24 dicembre e il 31 dicembre.

Dopo le festività natalizie le proiezioni riprenderanno regolarmente dal venerdì al lunedì, con prezzo ridotto il lunedì.

Il costo del biglietto resta invariato: 5 euro il ridotto e 7 euro l’intero.

Le informazioni sui prossimi film in programma e sugli orari saranno pubblicate, appena definite, nella pagina facebook Nuovo Cinema Goldoni.

Informazioni: e-mail cinemagoldoni@gmail.com, cell. 328.0703563.