Campo da tennis e pista giardino: affidata la gestione temporanea

Nuovo affidamento per l’impianto di tennis e pista giardino di Marina: sarà l’associazione sportiva dilettantistica Circolo tennis polisportiva Marina a gestire la struttura per il prossimo anno, a partire dal 31 ottobre.

Si tratta di un affidamento diretto temporaneo, nelle more della procedura di gara per individuare un soggetto interessato a riqualificare e gestire l’impianto, così da garantire il proseguimento dell’attività sportiva. In questa fase, dunque, il Circolo tennis subentra all’asd Polisportiva Marina.

“In attesa che si concluda l’indagine esplorativa – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – non volevamo privare Marina di uno dei suoi maggiori centri per la pratica dello sport. L’obiettivo è quello di individuare un operatore economico che ne realizzi la ristrutturazione, valorizzando così il patrimonio che già abbiamo“.

“L’impianto di tennis e pista giardino di Marina – spiega l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi – è l’unico nella frazione che consente di giocare a tennis e calcetto e puntiamo ad ammodernarlo quanto prima. Vogliamo garantire ai residenti, e in particolare ai giovani, la possibilità di allenarsi e partecipare ad attività, agonistiche e non, e ricreative, in un’ottica di miglioramento dell’offerta sportiva che potrà promuovere anche il turismo nella frazione”.